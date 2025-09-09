Berazategui, en un cierre de torneo de película

El gran cambio radica en que la Zona A, que inicialmente estaba programada para el domingo, se trasladó al martes a las 15.30. En ese marco, Berazategui recibirá a Muñiz en el Norman Lee, mientras que Ituzaingó enfrentará a Claypole en otro de los encuentros clave de la jornada.

La atención está centrada en lo que ocurra con el Verde y el Naranja, los dos equipos que todavía sueñan con quedarse con el boleto directo a la final por el ascenso. En caso de que Ituzaingó gane este miércoles ante Muñiz en el partido pendiente, se consagrará automáticamente campeón de la Zona A y dejará a Berazategui sin chances. Si eso no ocurre, el martes se vivirá una definición electrizante: el León del Oeste y el Naranja llegarán con posibilidades de subirse a lo más alto.

Mientras tanto, en la Zona B la historia parece más encaminada. Camioneros lidera con autoridad y, salvo una sorpresa mayúscula, será quien represente al grupo en la finalísima por el ascenso. De todas formas, la decisión de AFA fue unificar la programación para evitar especulaciones y darle mayor competitividad al cierre del certamen.

Bera, dirigido por Rodrigo Bilbao, sabe que está ante una semana determinante. Con el aliento de su gente y la ilusión intacta, intentará estirar la definición hasta el último segundo. Lo que ocurra entre Ituzaingó y Muñiz será decisivo, pero en el Norman Lee no pierden la esperanza de que el sueño todavía siga vivo.