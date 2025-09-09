Dock Sud sufrió una goleada ante Midland y se complica en la Primera B

El trámite se empezó a torcer a los 34 minutos, cuando Agustín Campana puso en ventaja al local tras una habilitación de Lucas Vico. Como si fuera poco, a los 40 Dock Sud se quedó con diez por la expulsión de Daniel Meza Montiel, al mismo tiempo que el dueño de casa también sufría la roja de Lautaro Díaz Laharque.

En ese contexto adverso, el Darsenero no encontró reacción y antes del descanso recibió otro mazazo: Maximiliano Rogoski amplió la diferencia con un remate preciso que dejó sin chances al arquero visitante.

El complemento fue aún más cuesta arriba. Alejandro Avalos vio la tarjeta roja a los 18 minutos y dejó a Dock Sud con nueve jugadores, lo que condicionó cualquier intento de remontada. Midland aprovechó la ventaja y liquidó el pleito con un golazo de Rodrigo Figueroa cerca del final.

La caída dejó a Dock Sud sin respuestas futbolísticas y con la necesidad de sumar de inmediato para no seguir perdiendo terreno. En el Clausura quedó relegado a los últimos puestos, y en la tabla Anual la preocupación pasa por evitar complicaciones de cara al Reducido y a la permanencia.

En la próxima jornada, el Docke buscará recuperarse como local, con la obligación de mostrar otra cara tras una derrota que encendió alarmas en todo el sur.