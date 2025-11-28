Avanza la construcción de un jardín de infantes en Longchamps

En esa línea, el jefe comunal indicó que el año próximo ya estará en funcionamiento para el Ciclo Lectivo 2026, y completó: "Este nuevo Jardín es parte de un proceso de urbanización que seguimos impulsando junto a la comunidad de Longchamps". El establecimiento cuenta con tres aulas de 54 metros cuadrados con baños, un Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina equipada, módulos administrativos (secretaría y dirección), sala de máquinas, patios y áreas de expansión para las aulas, además de espacios verdes con forestación planificada.

El predio incluye un cerco perimetral construido en mampostería de bloques para delimitar el área de recreación. La superficie total es de 1.745 metros cuadrados, con 497 metros cuadrados cubiertos y 254 metros cuadrados de veredas. Finalmente Cascallares precisó que "desde el inicio de nuestra gestión a comienzos del año 2016 logramos abrir 53 nuevas instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, además de nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown que continúa creciendo a todo ritmo", finalizó el jefe comunal browniano.