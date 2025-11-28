Repartidores y la policía recuperaron una moto robada en Quilmes

La reacción de los conductores de la mencionada aplicación no es para nada extraña y tampoco nueva, ya que en el distrito se dieron masivas movilizaciones en el último tiempo por parte de los trabajadores para pedir mejoras en las condiciones de seguridad a la hora de estar en la vía pública. Para colmo, ya se han reunido para recuperar otras motocicletas y no temen meterse en barrios de emergencia para lograr su cometido, como así tampoco tomar represalias.

En esta oportunidad, el hecho se desarrolló en la intersección de la Avenida Carlos Pellegrini y calle 383 pasadas las 21 del jueves, cuando un repartidor fue a llevar un pedido a la vivienda de un hombre. Todo marchaba con normalidad y el cliente estaba por recibir su pedido, cuando dos motochorros a mano armada lo interceptaron y lo obligaron a despojarse de sus pertenencias de valor.

El trabajador se resistió, forcejeó con los cacos y estos lo golpearon con la culata de un revólver en su cabeza, además de que dispararon al aire varias veces para que nadie se les acercara. Minutos más tarde, fue a la Comisaría 5ta de Avellaneda a radicar la denuncia policial y se contactó con sus pares de Pedidos Ya para avisar lo sucedido. En consecuencia, armaron un operativo y fueron a buscar la moto.

Gracias al chip de localización, pudieron ver que la misma estaba en la IAPI, en Bernal Oeste. Llegaron con ayuda del sistema técnico de Stopcar y con el apoyo de las fuerzas policiales, que acompañaron al grupo de motociclistas enfurecidos. La misma se encontraba en Pasaje Chubut y 177 y si bien no encontraron a los verdaderos responsables, se llevaron una gran sorpresa.

Un menor de edad la estaba desarmando y llevaba ya gran parte del trabajo realizado. Le había sacado los espejos, las luces, el tablero electrónico, los plásticos de los costados y algunas partes más que conformaban la estética. Lo aprehendieron y trasladaron a la seccional policial correspondiente, mientras que las autopartes y el vehículo quedaron secuestrados.

El conductor quedó imposibilitado para trabajar y las autoridades judiciales evalúan la denuncia y el procedimiento realizado para poder dar con el paradero de los ladrones. Es importante resaltar que a pesar de la violencia recibida, el damnificado no precisó asistencia médica.