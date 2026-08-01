Temporal en el AMBA: se derrumbó parcialmente un sector del muelle de Exolgan en Dock Sud

El colapso ocurrió durante la madrugada en un área fuera de servicio de la terminal portuaria de Avellaneda. No hubo heridos y la operatoria continúa con normalidad.
Un derrumbe parcial afectó durante la madrugada de este sábado al muelle 1 de la terminal de Exolgan, ubicada en Puerto Dock Sud, partido de Avellaneda, en medio del fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La empresa confirmó que el sector afectado se encontraba fuera de servicio y que no hubo personas lesionadas.
El incidente ocurrió mientras se registraban intensas lluvias sobre la región metropolitana. Según informó Exolgan en un comunicado, el colapso se produjo en un área en desuso de la terminal portuaria, por lo que no alteró el funcionamiento de las operaciones habituales.
La compañía indicó que los accesos destinados al ingreso y egreso de contenedores llenos y vacíos continúan operando con normalidad y sin demoras. En paralelo, se iniciaron las tareas para determinar las causas del derrumbe y evaluar el alcance de los daños ocasionados por el temporal.
El episodio se produjo en el contexto de las fuertes precipitaciones que afectaron al AMBA entre la noche del viernes 31 de julio y la mañana del sábado 1 de agosto. En distintos sectores de la región se registraron acumulados de entre 60 y 88 milímetros de lluvia, mientras que en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires se superaron los 100 milímetros en menos de 24 horas.
Las intensas lluvias también provocaron anegamientos e inundaciones en varios municipios del conurbano bonaerense. Entre las localidades más afectadas se encuentran Avellaneda, Quilmes, Lanús y La Plata, donde se reportaron complicaciones en la circulación y acumulación de agua en distintas calles.
Exolgan remarcó que el sector donde se produjo el derrumbe no formaba parte de la infraestructura operativa de la terminal, lo que permitió mantener la actividad logística sin interrupciones pese al incidente registrado durante la madrugada.
La empresa señaló que continuará con las evaluaciones técnicas sobre la estructura afectada y adelantó que brindará nueva información una vez que se determine el alcance de los daños y las causas que provocaron el colapso del muelle.
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