Temporal en el AMBA: se derrumbó parcialmente un sector del muelle de Exolgan en Dock Sud

Las intensas lluvias también provocaron anegamientos e inundaciones en varios municipios del conurbano bonaerense. Entre las localidades más afectadas se encuentran Avellaneda, Quilmes, Lanús y La Plata, donde se reportaron complicaciones en la circulación y acumulación de agua en distintas calles.

Exolgan remarcó que el sector donde se produjo el derrumbe no formaba parte de la infraestructura operativa de la terminal, lo que permitió mantener la actividad logística sin interrupciones pese al incidente registrado durante la madrugada.

La empresa señaló que continuará con las evaluaciones técnicas sobre la estructura afectada y adelantó que brindará nueva información una vez que se determine el alcance de los daños y las causas que provocaron el colapso del muelle.