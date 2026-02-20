Avanza la segunda etapa de ampliación del Anillo Digital en Vicente López

Desde el lugar donde se instaló una nueva cámara, en la localidad de Florida, la intendenta destacó: "Seguimos trabajando para vigilar cada uno de los puntos y rincones de Vicente López. Estamos avanzando en la instalación de cámaras lectoras de patentes que nos permiten identificar autos, motos o cualquier vehículo que haya estado involucrado en un hecho de inseguridad".

Y agregó: "Con este tipo de tecnología podemos detectarlos rápidamente, perseguirlos y detenerlos. Esta información también le sirve a nuestra Patrulla para colaborar con la Justicia aportando pruebas".

Entre 2024 y 2025, el sistema de Anillo Digital permitió incrementar en un 13 por ciento la cantidad de detenidos, consolidándose como una herramienta clave dentro del esquema de seguridad que hace a Vicente López uno de los lugares más seguros para vivir.

La nueva etapa tiene como objetivo completar la cobertura de los accesos con San Isidro, reforzar los puntos linderos con la Ciudad de Buenos Aires y los cruces con líneas ferroviarias, consolidando un esquema integral de videovigilancia en los ingresos y egresos al partido. La ubicación de los dispositivos se define a partir de análisis delictuales, que permiten identificar las zonas de mayor necesidad operativa y de riesgo.

Soledad Martínez agregó que "en una provincia donde el delito aumenta y con mayor violencia, en Vicente López nos hacemos cargo de la seguridad de nuestros vecinos. Vamos a seguir incorporando recursos municipales y coordinando el trabajo con la Policía Bonaerense para que nuestros vecinos puedan circular y vivir tranquilos. Si no podés vivir tranquilo en tu ciudad, no tenés nada".

Durante 2025, el municipio avanzó en la cobertura de casi la totalidad del límite con San Martín y parte de los límites con San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires. En 2026, el foco estará puesto en completar los accesos con San Isidro, los puntos linderos a CABA y los cruces con las distintas líneas ferroviarias: ramales Retiro-Tigre y Retiro-Bartolomé Mitre de la Línea Mitre, operada por Trenes Argentinos, y ramal Retiro-Villa Rosa de la Línea Belgrano Norte, operada por Ferrovias.

Además, el plan contempla una proyección a 2027 con la incorporación de 50 lectoras adicionales en zonas no limítrofes, para mejorar el seguimiento de vehículos en fuga dentro del distrito.