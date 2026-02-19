Repartidor con gravísimas heridas al tratar de evitar que le robaran la moto

El delivery, al querer evitar ser una víctima de la delincuencia, perdió el control del rodado y e impactó pesadamente sobre la calzada, lo que generó mucha conmoción entre los habitantes y comerciantes de una de las zonas más neurálgicas del partido. Asimismo, despertó la solidaridad de sus colegas de la región, los cuales lo acompañan y rezan por su recuperación.

De acuerdo a los primeros datos recolectados al inicio de la investigación, el trabajador realizó una maniobra brusca para no ser abordado por los sospechosos y terminó en el pavimento, lo que le ocasionó lesiones severas y una fuerte pérdida de sangre.

A la zona arribaron los profesionales del SAME, quienes los trasladaron a un centro asistencial cercano y actualmente permanece internado en estado crítico. El parte médico es desolador, ya que evidencia que el trabajador presenta fractura de cráneo y pulmón perforado. Actualmente, permanece con respiración mecánica.

En el lugar donde ocurrió el violento episodio, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires recolectaron testimonios de los testigos para dilucidar el caso. Hasta ahora, trabajan en la identificación de los implicados, quienes permanecen prófugos.