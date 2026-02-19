Seis detenidos al intentar ingresar a robar a la Primaria 30 de Varela

En el establecimiento ubicado en el barrio Las Malvinas, los implicados nunca pudieron imaginar que, mientras se disponían a entrar, eran registrados por las cámaras de vigilancia del Centro de Monitoreo Municipal. A partir de ese momento, los trabajadores comunales dieron alerta a los agentes de seguridad de la fuerza bonaerense como a los de la Guardia Comunal de lo que sucedía en calle Los Laureles, entre El Zorzal y El Cardenal.

Encapuchados, al notar la presencia de los uniformados, los menores trataron de esconderse y de descartar las armas blancas que poseían, en el Jardín de Infantes 915, que se encuentra en la misma manzana.

Tras ser rodeados, fueron aprehendidos por los efectivos, quienes corroboraron que formaban parte de una banda que cometía asaltos a choferes de aplicación en los barrios San Jorge y Villa Argentina.

Además, numerarios de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas detuvieron a dos sujetos que comercializaban drogas, como pastillas de éxtasis, ketamina y LCD. Las aprehensiones ocurrieron luego que quedaran labradas las órdenes de allanamiento y secuestro, autorizadas por el Juzgado de Garantía 8.

Producto de los procedimientos, incautaron 15 pastillas de color celeste amarillo y rosa con la Inscripción Chetos, dos gomitas masticables, una balanza de precisión, un frasco farmacéutico con un polvo color rosa, tres bolsas pláticas con una sustancia similar a la marihuana, un una bolsa plástica con pastillas y otros elementos de interés para la causa.