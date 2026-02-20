Temperley recibe a Agropecuario con la vuelta de Franco Díaz y la inauguración de la Platea Edith Peccorelli

El Gasolero debuta como local este domingo a las 20 en un Beranger renovado. El volante, que regresa al club tras cuatro años, prometió entrega total: "Confíen que este plantel no los va a dejar tirado". El estadio presentará mejoras estructurales y más de mil butacas nuevas.
La expectativa en Turdera es máxima de cara al próximo domingo, cuando Temperley reciba a Agropecuario de Carlos Casares por la segunda fecha de la Primera Nacional. Más allá de lo futbolístico, la jornada tendrá un fuerte componente emotivo por la inauguración oficial de la platea Edith Peccorelli. La obra, largamente anhelada por la comunidad celeste, incluyó la instalación de más de mil butacas nuevas, muros divisores, mejoras en el sistema de drenaje y la colocación de modernos bancos de suplentes con estructuras de acrílico, modernizando notablemente el sector bajo del estadio.
En el plano deportivo, el encuentro marcará el reencuentro de Franco Díaz con el público gasolero en el Alfredo Beranger tras cuatro años. El mediocampista, que sumó rodaje en Vélez, Platense y Newells antes de concretar su regreso, asoma como una pieza clave para el equipo de Nicolás Domingo.
"Me imagino a la gente como siempre, haciendo fiesta y apoyando. Espero que podamos regalarles una victoria", expresó Díaz en diálogo con Locos por Temperley. El volante, que ya tuvo minutos en el empate ante Tristán Suárez, destacó la unión del grupo y la importancia de sumar de a tres en el primer partido en casa de la temporada 2026.
