Temperley recibe a Agropecuario con la vuelta de Franco Díaz y la inauguración de la Platea Edith Peccorelli

En el plano deportivo, el encuentro marcará el reencuentro de Franco Díaz con el público gasolero en el Alfredo Beranger tras cuatro años. El mediocampista, que sumó rodaje en Vélez, Platense y Newells antes de concretar su regreso, asoma como una pieza clave para el equipo de Nicolás Domingo.

"Me imagino a la gente como siempre, haciendo fiesta y apoyando. Espero que podamos regalarles una victoria", expresó Díaz en diálogo con Locos por Temperley. El volante, que ya tuvo minutos en el empate ante Tristán Suárez, destacó la unión del grupo y la importancia de sumar de a tres en el primer partido en casa de la temporada 2026.