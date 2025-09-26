Kicillof desmintió una foto viral que lo mostraba comprando en un Apple Store

“Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a Estados Unidos”, escribió Kicillof en su cuenta de X, acompañando el posteo con la imagen en cuestión. En ella se observa a un hombre de traje negro en el mostrador de un Apple Store, pero a simple vista se aprecia que no se trata del mandatario provincial, sino de una persona con un leve parecido físico.

El gobernador contrastó la falsedad de esa foto con otra que consideró “tristemente verdadera”: la del presidente Javier Milei junto a Donald Trump en Nueva York, celebrando el anuncio de un swap de 20 mil millones de dólares. “La imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina”, reclamó.

Embed Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de… pic.twitter.com/vofmckuXkP — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 26, 2025

En su publicación, Kicillof colocó ambas imágenes bajo un mismo formato: la foto de Trump entregándole a Milei una carpeta con un tuit impreso llevaba la inscripción “Verdadero”; la del supuesto gobernador en la tienda Apple, “Falso”.

La viralización fue motorizada principalmente por cuentas libertarias. El medio digital La Derecha Diario publicó: “NO FALLA: El gobernador comunista Axel Kicillof fue visto comprando el iPhone 17 Pro Max en un Apple Store de Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de las jóvenes de La Matanza”. También intervinieron usuarios afines al oficialismo, como la cuenta @TommyShelby_30, que ironizó: “Sería una lástima que se difunda por todos lados esta foto de Kicillof comprando en el Apple de New York, no?”.

Embed Sería una lástima que se difunda por todos lados esta foto de Kicillof comprando en el Apple de New York, no? pic.twitter.com/17U394TiR7 — SheIby (@TommyShelby_30) September 25, 2025

El dirigente bonaerense estuvo en Nueva York participando del foro “Democracia siempre”, en homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, fallecido en mayo. Tras su intervención en ese evento, regresó al país.

La difusión de la foto falsa también motivó que varios usuarios analizaran en detalle la imagen, señalando incongruencias en el mobiliario, la decoración del local e incluso la mano de la vendedora, lo que alimentó la sospecha de una posible creación mediante Inteligencia Artificial.