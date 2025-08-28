La renovación de la Avenida Monteverde es una muestra de cómo quedará la Ruta 4

A poco de que finalice la primera etapa de la renovación integral y equipamiento, en el tramo que une el límite con Quilmes en San Francisco Solano hasta la rotonda El Vapor, atravesando las localidades de San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís (Don Orione) y Burzaco, nadie podría creer que se trata de la misma avenida.

En ese marco, la comuna browniana que conduce Mariano Cascallares difundió imágenes de una recorrida por la renovada traza, que fue repavimentada, se le construyeron cordones donde no los tenía, se mejoraron los desagües pluviales y la conectividad con los accesos a los barrios y, fundamentalmente, se mejoró la iluminación, que otorga mayor seguridad a automovilistas y vecinos.

La obra da respuesta a una demanda histórica de quienes viven en los barrios de la zona. En esta etapa, los trabajos se ejecutan desde v. Espora hasta Donato Álvarez, e incluyó el tendido de 81.192 metros cuadrados de carpeta asfáltica y la construcción de 12.172 metros lineales de cordón cuneta, mejorando de manera significativa la transitabilidad de una de las arterias más importantes del distrito.

Entre los trabajos realizados se destacan también la puesta en valor del Puente de Claypole, donde se utilizaron 4.138 metros cuadrados de hormigón para bacheo, se renovaron 3.000 metros lineales de barandas protectoras y se realizaron tareas en las juntas.

La modernización integral incluyó la renovación de 253 luminarias, la instalación de 65 nuevas columnas con tecnología LED, y la puesta en valor y recambio completo de los sistemas semafóricos, además de la sincronización de los existentes.

Asimismo, para mejorar la seguridad y accesibilidad se construyeron 315 rampas de acceso para personas con discapacidad, se realizaron dársenas de colectivos, se instalaron nuevos refugios para el transporte público y se renovaron dos pasarelas peatonales, todas con sus respectivas puestas en valor.

En paralelo, se ejecutaron trabajos de parquizado, paisajismo y la demarcación horizontal de más de 8.900 metros cuadrados de pintura, con señalización de sendas peatonales, cordones cuneta, divisorias de carril y renovación de 184 metros cuadrados de cartelería vertical.

El proyecto contempló además la adecuación hidráulica de la traza. Se extendieron más de 6.600 metros lineales de cañerías de entre 0,50 m y 1,20 metros de diámetro, que abarcan 15 cuencas con desembocadura en los arroyos Las Piedras, San Francisco y Las Perdices. Estas tareas incluyeron 14.891 metros cúbicos de excavación para conductos, 126 sumideros y 138 cámaras, lo que permitió redireccionar el escurrimiento pluvial y domiciliario que anteriormente afectaba la calzada.

Además, se logró solucionar una problemática histórica de anegamientos, aliviando zonas críticas mediante nuevos pluviales y la adecuación de los existentes, con pendientes calculadas que facilitan el escurrimiento de las aguas de lluvia.

De esta manera, la Provincia y el Municipio concluyen una intervención estratégica que no solo mejora la conectividad y la seguridad vial en esta primera etapa, sino que también eleva la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos que circulan a diario por la Ruta 4 o avenida Monteverde.