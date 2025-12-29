Estacionamiento medido en el centro de Ezeiza

La iniciativa, que entrará en vigencia el próximo 5 de enero de 2026, se implementará mediante el uso de la aplicación "Ezeiza Medido".Desde la comuna destacaron que la misma representa "una solución integral para el ordenamiento del espacio público en las zonas de mayor congestión vehicular".

En esta primea etapa, el área incluída comprende el cuadrante delimitado por las calles Presidente Perón, French, Arturo Illia y Nicolás Avellaneda hasta 12 de Octubre. Las áreas estarán debidamente señalizadas con cartelería y delimitación. Además, cada lugar posee un número para gestionar el estacionamiento.

Lo recaudado será utilizado exclusivamente para fortalecer la seguridad ciudadana y vial.

Información Útil

El sistema ha sido diseñado para ser simple y accesible:

Se utiliza mediante la App "Ezeiza Medido": Disponible para iOS y Android, permite gestionar el estacionamiento de forma digital. El usuario debe registrarse junto con su automovil. Cargar crédito. Y gestionar el estacionamiento con el número de box ocupado.

Beneficio de Primera Hora: Quienes utilicen la aplicación contarán con la primera hora de estacionamiento gratuita cada día.

Los vecinos que residan dentro del radio de implementación podrán estacionar sin costo en el acceso vehicular a su propiedad.

Costo y Horarios: El valor será de $700 por hora. El sistema funcionará de lunes a viernes de 8 a 18 hs y sábados de 8 a 13 hs (domingos y feriados sin cargo).

Programa de Modernización

Desde la Dirección de Tránsito subra-yaron que "el plan de modernización prevé una futura expansión hacia otras zonas de alto tránsito del partido para continuar mejorando la calidad de vida de todos los ezeicenses".

"Con Ezeiza Medido, el municipio da un paso fundamental hacia una ciudad más moderna, donde el uso eficiente del espacio público beneficia de manera directa la convivencia y el crecimiento local", concluyeron.