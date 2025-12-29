Ponen en marcha la colonia de vacaciones en Almirante Brown

Desde la comuna indicaron que una de las sedes será el Polideportivo de Ministro Rivadavia, donde asistirán 800 chicos por día en el turno mañana, de 8 a 14, mientras que por la tarde, de 14 a 17, habrá un turno exclusivo para adolescentes, con 120 participantes diarios.

En el predio María Reina, de Glew, durante enero y febrero, funcionará también el Programa de Discapacidad con 200 participantes por día, mientras que del 15 de enero al 15 de febrero se desarrollará allí el Programa de Adultos Mayores.

Otro de los espacios es el predio Navales, que recibirá a 120 chicos y chicas de 6 a 12 años por día, durante todo enero y febrero, con actividades deportivas y acuáticas.

A su vez, en la Casa PAMI de Glew, durante los dos primeros meses del año, de 9 a 12 horas, participarán jardines de infantes en su primera experiencia de colonia, donde aprenderán a nadar y realizarán talleres de educación física, música y pintura junto a sus familias. Por la tarde, de 14 a 17, habrá actividades para adultos mayores que viven en el predio y para vecinos y vecinas de la zona.

Finalmente, en el flamante Polideportivo de Rafael Calzada, de lunes a viernes de 9 a 12 durante enero y febrero, las instalaciones estarán disponibles para centros culturales, trabajadoras sociales y clubes de barrio del distrito.

Al respecto, el ex intendente y diputado bonaerense, Mariano Cascallares, destacó la importancia del programa y señaló: "Cada verano garantizamos que miles de vecinos y vecinas disfruten de actividades gratuitas, seguras y de calidad, con docentes, profesores y equipos municipales que trabajan todo el año para que la colonia sea una experiencia inolvidable para las familias brownianas".

Cabe recordar que quienes asisten de manera gratuita a las distintas sedes aprenden a nadar, realizan actividades acuáticas y al aire libre, participan de juegos deportivos y reciben ropa, desayuno, almuerzo y los traslados necesarios para participar de la propuesta.

Los interesados en participar deberán inscribirse en la página web oficial: https://www.brown.gob.ar/