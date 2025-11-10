Banfield, en franco crecimiento con las juveniles del fútbol femenino

Las chicas lograron acceder a las semifinales en todas las categorías y se quedaron con la segunda colocación en la grilla general, sólo detrás de River.
Banfield fue uno de los equipos de mayor crecimiento en los últimos años en el fútbol femenino y lo expuso recientemente con los resultados de sus juveniles, porque completó la campaña en el segundo puesto de la tabla general, sólo por debajo de River, una potencia en la especialidad.
El Taladro se subió al podio entre los que más unidades cosechó en el campeonato juvenil organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, y el registro se evidencia porque avanzó a semifinales en todas las categorías.
Con un total de 44 victorias, nueve empates y apenas siete derrotas, el Albiverde se quedó con el segundo puesto de la tabla general que computa los resultados de sub-14, sub-16 y sub-19, y por primera vez en su historia avanzó a esa instancia por la gloria.
Es que finalizó primero de su grupo en sub-16 y sub-19, mientras que terminó segundo en sub-14. Las primeras dos, por finalizar en lo más alto de las posiciones, definirán de local el cruce de semifinales, mientras que las más chicas buscará el boleto a la final en condición de visitante.
En sub-19, Banfield tuvo una dura pelea con River por el primer puesto, pero nunca se cayó y terminó festejando más allá del poderío de su rival. Con un total de 16 victorias, tres empates y apenas una derrota, las chicas del Taladro culminaron primeras con 51 puntos y le sacaron dos puntos de diferencia a las del Millonario.
En sub-16, con el mismo rival, la historia idéntica. En una dura pelea palmo a palmo, las de la zona sur del conurbano bonaerense impusieron condiciones y lograron el primer puesto con 47 puntos, producto de 14 victorias, cinco empates y una derrota. Las de Núñez, en tanto, finalizaron con 46.
La única que no pudo ser primera fue la sub-14, pero igualmente tuvo un gran año: ganó 14 de los 20 partidos que disputó, con un empate y cinco derrotas, y logró un valioso segundo lugar que le permitió sacar boletos a las semifinales de su categoría.
comentar