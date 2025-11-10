Sproat lamentó que Brown sea "ser irregular tanto tiempo"

Para que este "milagro" ocurra, el Tricolor no solo está obligado a vencer a Argentino de Merlo en la última fecha, sino que también deberá esperar el resultado de Ferro Carril Midland. Si el club de Libertad repite el triunfo, ascenderá directamente por haber ganado el Torneo Apertura, lo que permitiría que clasifiquen los ocho mejores equipos ubicados en la Tabla Anual. Actualmente, Brown se encuentra a una unidad de Deportivo Laferrere en esa tabla, pero también tiene a Flandria y San Martín de Burzaco por delante.

El mediocampista Matías Sproat dialogó con Cadena Tricolor y analizó la situación: "Sabíamos que teníamos que ganar los dos partidos para depender de nosotros si Midland hace su laburo. En el primer tiempo fuimos muy superior al rival, en el segundo tuvimos muchas chances claras que no pudimos meter, pero nos quedamos con un empate que es poco premio para lo mucho que hicimos".

A pesar de todo, el futbolista no pierde las esperanzas: "La fe se va perder cuando termine el torneo. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Ojalá que podamos ganar allá y que después se den resultados para poder meternos".

Sproat recordó que Brown, en temporadas pasadas, ya superó circunstancias similares: "En 2013 teníamos que ganar y esperar otros resultados. Se dio. En 2015 lo pudimos hacer en los últimos segundos, no dependíamos tampoco de nosotros, así que la ilusión está. Tenemos que hacer nuestro papel, tratar de ganar y que sea lo que Dios quiera", confió el platense. Por último, ahondó en la racha sin triunfos: "En estos torneos no podés ser irregular tanto tiempo, hace 10 partidos que no ganamos y eso no puede pasar si querés pelear el torneo. Ahora ya está, nos queda un partido y a ganarlo", finalizó.