Defensa y Justicia se juega ante Independiente Rivadavia la clasificación a playoffs

El cuerpo técnico tendrá mucho que evaluar en la semana, sin margen de error, y con la reciente derrota por 1 a 0 ante Racing aún fresca. Como primera medida, Soso debe definir si mantiene la línea de cinco defensores, un esquema que presenta problemas debido a la falta de un carrilero habitual por izquierda. Cabe recordar que Alexis Soto recibió una dura sanción de tres fechas de suspensión por su expulsión ante Huracán, por lo que no podrá estar disponible ante La Lepra ni en un hipotético cruce de octavos de final.

En el mediocampo, la competencia interna se intensifica: Santiago Sosa y Lucas González buscarán ganarse un lugar en el once inicial que saldrá a la cancha. En el ataque, la principal duda del entrenador pasa por la referencia de área: el lugar se definirá entre Abiel Osorio y Juan Miritello.

Además de sumar los tres puntos, el conjunto de Mariano Soso deberá prestar especial atención a los resultados de sus rivales directos en la lucha por clasificar: Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba y Banfield, todos con aspiraciones similares para ocupar los últimos cupos.

Se viene una semana de evaluaciones exhaustivas en Varela, donde Soso deberá encontrar la mejor formación para que el Halcón consiga el triunfo y dependa de resultados ajenos para asegurar su boleto a la fase final del torneo.