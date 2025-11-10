Dening y Monzón, en la mira de Grelak

En las últimas horas se filtró que el Cervecero estaría fuertemente interesado en sumar a dos delanteros: Emanuel Dening y Florian Monzón.

El primero en la lista es Emanuel Dening. Según trascendió, el propio Grelak ya se comunicó con el experimentado delantero, que quedará libre de San Miguel. Dening cuenta con un amplio recorrido en el fútbol argentino, habiendo vestido también las camisetas de equipos como Tigre y Agropecuario. Su posible llegada aportaría jerarquía y gol a la ofensiva Cervecera.

El otro nombre que se suma a la carpeta que manejan el entrenador y el mánager Miguel Caneo es el de Florian Monzón. Este delantero pertenece a Vélez Sarsfield, pero buscaría una salida para ganar continuidad. Monzón, quien pasó por Platense, Almirante Brown, Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero, encajaría en el perfil de atacante joven con potencial que la institución busca revalorizar.

Con estas gestiones, Quilmes busca un cambio de aire en su delantera, apuntando a futbolistas que le puedan garantizar goles y una mayor efectividad en la próxima temporada, una deuda pendiente de la última campaña. La definición de estos pases será clave para el armado final del plantel.