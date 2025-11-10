Unión Ezpeleta ganó y da pelea: jugará un triangular por la permanencia en Futsal

Este triunfo agónico no solo significó un gran desahogo para el plantel, sino que también le permitió a la "U" alcanzar la posibilidad de disputar una última instancia para mantener la categoría.

Con la finalización del campeonato, la tabla de posiciones determinó que Unión Ezpeleta deberá disputar un triangular por la permanencia contra otros dos equipos que también terminaron en la zona baja de la clasificación: All Boys y El Talar.

El panorama de los rivales es el siguiente: All Boys viene de igualar 3 a 3 contra Villa Modelo, mientras que El Talar sumó de a tres al vencer por 5 a 2 a Deportivo Merlo. Estos resultados muestran la paridad y la tensión que se vivirá en la definición.

El formato del triangular será de "todos contra todos", con la dramática particularidad de que dos de los tres equipos descenderán a la categoría D del futsal metropolitano. Solo uno de ellos logrará mantener su lugar en la divisional, transformando cada partido en una verdadera final.

Unión Ezpeleta ya tiene el envión anímico de la victoria reciente y ahora deberá prepararse para este desafío definitivo. El Blanquinegro sabe que está a dos o tres partidos de asegurarse su lugar en la categoría y evitar el descenso, en una definición que promete ser no apta para cardíacos para los hinchas de Ezpeleta.