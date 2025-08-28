Susto al hundirse el piso de un local comercial en el centro de Quilmes

Se trata del Paseo Quilmes Mall, emplazado sobre la Peatonal Rivadavia, es decir, en plena zona céntrica del distrito, la cual posee una gran afluencia de personas a diario. Era otro día más, pero todo se transformó en pánico cuando empezó a sentirse raro el piso repentinamente.

Los testigos del inusual episodio comentaron que todo ocurrió en cuestión de segundos y la primera en percibirlo fue una empleada del negocio, quien se dio cuenta cómo el suelo empezó vibrar de forma extraña. Asustada, y también precavida, salió a la carrera del pasillo principal bajo la premisa de tener una mejor perspectiva de lo que ocurría.

Sin embargo, se llevó una tamaña sorpresa cuando parte del piso del establecimiento se desplomó, como en el film Volcano. Colegas allegados a la empleada mencionaron estupefactos que "la reacción rápida de la trabajadora evitó una tragedia".

Igualmente, la escena generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, ya que el colapso se produjo sin señales previas ni advertencias visibles. Asimismo, el incidente reaviva dudas sobre el estado estructural del edificio, que recibe diariamente a decenas de visitantes.

Con respecto al hecho, autoridades del Municipio de Quilmes y organismos competentes adelantaron que realizarán inspecciones urgentes para determinar el estado del predio y evitar riesgos mayores tanto para empleados como para clientes.