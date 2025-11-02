Banfield será sede de un duelo de la Selección Argentina

Este partido está pactado para el martes 2 de diciembre, a las 18, y se aguarda por un gran caudal de público tras la oficialización que dio a conocer el Departamento de Competiciones y Operaciones de la Conmebol cuando detalló días y sede de los partidos correspondientes a las fechas 3 y 4 de este certamen internacional.

Si bien en un momento se barajó la posibilidad de que este partido se juegue en el estadio Alberto Sastre, de Deportivo Madryn, el ente rector del fútbol sudamericano decidió que la sede sea el estadio de Banfield, fundamentalmente por la buena imagen que dejó el club tras la Copa Libertadores Femenina. De hecho, allí justamente se desarrolló hace pocas semanas la final entre Corinthians y Deportivo Cali.

La Liga de Naciones es un torneo muy importante a nivel sudamericano porque define los cupos de la región para el Mundial de 2027 que se disputará en Brasil, Por eso, la Selección Argentina apuesta fuerte a este certamen, con el objetivo de lograr su tercera clasificación consecutiva a la Copa del Mundo.

Para Banfield es una gran noticia que lo hayan elegido nuevamente como sede de un partido de esta envergadura, lo que pone al estadio Florencio Sola como una opción interesante para los distintos campeonatos a nivel continental que organiza la Conmebol.