Izquierdoz y la alegría por la llegada de Lanús a la final de la Sudamericana

"Costó, nos anularon un gol, ellos se vinieron con todo y tratamos de aguantar, y después tuvimos que definirlo, pero sufrimos un poco", afirmó. Y destacó, al hacer un balance de lo que fue el cruce con el combinado trasandino: "Es el esfuerzo de un año enorme que hicimos todos, una unidad que hay entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y la gente. Es un orgullo volver a este club y posicionarnos en una final internacional. Algo increíble".

Por otro lado, el marcador central se tomó un momento para dedicarles unas palabras a la gente: "Nos animaron mucho cuando, por momentos, ellos tenían la pelota, nos daban el envión anímico que nos hacía falta. Demostramos que dejamos todo acá adentro y los hinchas se sienten reflejados con eso, creo que es el fruto de que pasemos a la final y en el torneo estemos bien posicionados".

En otro orden, Izquierdoz se refirió a la evolución de Lanús en el panorama internacional: "Este club es copero, el año pasado estuvimos ahí, la final contra Defensa y Justicia que no se dio. Nos tocó ganar en 2013 y ahora vamos por otra más, soñamos con eso. La ilusión y las ganas de meterle no nos las va a sacar nadie, así que vamos con confianza".

Por último, comentó sobre la pelea que iniciaron los jugadores del equipo chileno luego de que el árbitro Alexis Herrera diera por finalizado el encuentro: "Es normal, se enojan. En la ida hubo un cruce con Leandro Fernández y ahora me vino a buscar, yo tenía dos amarillas y no quería perderme la final. A veces hay que comérsela porque vienen cosas importantes. Fue un momento duro, pero entiendo su enojo por quedarse afuera. Son cosas del partido, les deseamos lo mejor en el campeonato chileno".