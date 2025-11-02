Quilmes se impuso a la Reserva de Independiente en un amistoso

Respecto al amistoso, la base del conjunto que alista Alfredo Grelak formó con: Esteban Glellel; Agustín Ortega, Lucas Romeo, Mirko Juárez y Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Joaquín Postigo y Franco Balmaceda; Capano, Coronel y Carlos Casabuena.

El segundo amistoso de la puesta a punto terminó con éxito para el Cervecero y ya planea uno para el próximo sábado, con rival a confirmar. Respecto de la situación de Tévez, tiene contrato hasta diciembre del 2026, con una cláusula para rescindir a fin de este año y de esta manera volver a Tigre, dueño de su ficha.

Pero en el Decano quieren hacer un intento más por retenerlo, a pedido del DT, y si bien su sueldo se dificulta pagarlo en Quilmes, el ex presidente del club, Aníbal Fernández, podría hacer gestiones con Sergio Massa, quien sigue siendo una figura de peso en Tigre, para acordar que el salario de Tévez sea abonado en mitades por ambos clubes.