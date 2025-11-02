Los Andes lanza la "Experiencia Gallardón" e invita a socios a jugar un partido inolvidable en el estadio.

Esta nueva edición de una actividad destinada a los hinchas, simpatizantes y socios del Milrayitas busca cumplir el sueño de disputar un encuentro en el césped del estadio Eduardo Gallardón. La experiencia ofrecida incluye varios beneficios para los participantes: remeras de regalo, una colación deportiva, ingreso a los vestuarios, la emocionante salida por el túnel, sorteos y otras sorpresas.

Además, habrá un tercer tiempo a cargo de Christian Show. La inscripción es válida para socios y socias activos, vitalicios, y también para socios de 16 y 17 años que cuenten con la autorización de un adulto responsable.

El valor de la inscripción es de 60.000 pesos, y el pago se realiza a través de transferencia bancaria al alias CLUBLOSANDES. Para reservar el lugar en el estadio Eduardo Gallardón, los interesados deben completar un formulario en línea; hay tiempo para inscribirse hasta el 13 de noviembre.

Toda la información detallada para la inscripción se encuentra disponible en las redes sociales del club, cuyo eslogan reza: "Sentí la energía de jugar en el Gallardón". Las condiciones especifican que es excluyente tener la cuota social al día y los cupos son limitados. Para mayor información, el club puso a disposición el número de contacto 1130830011.