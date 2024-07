Barrera se lamentó el empate contra Sportivo Barracas

Después de la victoria frente a Yupanqui, Bera sigue decidido a pelear por el campeonato, después de la bronca inmensa que significó el título para General Lamadrid en los últimos instantes del Torneo Apertura de la Primera C. Y ante este panorama, el entrenador fue autocrítico con la actuación de sus dirigidos.

"No nos pudimos ubicar bien en el segundo tiempo, a diferencia del primero, que tuvimos varias situaciones. Acá no nos llegaron nunca en todo el partido y en una pelota cruzada hacen el empate. Hay que seguir trabajando, esto va a ser muy duro", señaló el DT en declaraciones con El Informante Sur, mientras que sumó: "Siempre los Clausuras son más duros que los Aperturas, queda mucho tiempo, se viene de una frustración muy grande, pero hay que ser positivo y se hay que ir a buscar los tres puntos", sumó.

A su vez, el hombre que afronta su segundo ciclo en la institución al mando del plantel profesional se refirió a los silbidos que se escucharon por momentos en el Norman Lee, después de que el árbitro del partido señale el final de las acciones: "A la gente hay que entenderla. Se tiene que expresar como quiere, no hay que analizarla a la gente. Los jugadores no tienen que referirse a la gente, tienen que ser profesionales y hacer su juego. Si se transmite del campo de jugo para la tribuna van a aplaudir, pero uno no puede ver qué pasa con la gente, hay que trabajar con el equipo para sacar la mayor cantidad de puntos."

Con vistas a lo que se viene, la próxima presentación será ante Luján, uno de los equipos que comenzó el torneo con el pie derecho y está a sólo un punto de los líderes JJ Urquiza y Victoriano Arenas. Según programó la Asociación del Fútbol Argentino, ambos chocarán fuerzas el domingo a las 13.05, con televisación de Directv.