Barrientos, preocupado por su futuro incierto

Barrientos tuvo un año con sobresaltos: tras un 2024 digno y un 2023 a préstamo en Talleres de Córdoba, la figura nacida en Villa Albertina y formada en el elenco lomense apenas disputó su último partico como titular el 3 de mayo de este año ante Deportivo Madryn. Después de ello no volvió a formar parte del once del DT Leonardo Lemos y de este modo perdió brillo y continuidad.

Luego que el entrenador le dijera que no será tenido en cuenta para el proyecto2026, el defensor se mostró compungido porque aún no pudo salir de Los Andes, entonces expresó en diálogo con Fútbol en Milrayitas: "Me quedé, seguí entrenando como siempre, dejando todo, me encontré con unas lesiones, tuve tres lesiones que me dejaron afuera seis meses y eso para un jugador le corta las piernas, porque lo que quiere es jugar y sumar minutos, tampoco tuve las chances para poder jugar, para poder demostrar en mi posición más que nada. Acá estamos viendo a dónde podemos ir".

Sobre ese eje, enfatizó que el propio DT le dijo que el club se iba a ocupar de buscarle club, al unísono de su representante y en relación a las novedades comentó: "Hace dos semanas atrás me vinieron a buscar de la Primera Nacional y no me dejaron ir y después de una semana me dijeron esto, no sé qué quieren hacer conmigo también".