Trabajadora municipal devolvió a su dueño una bolsa con 4 millones de pesos

Este episodio trascendió rápidamente en redes sociales ya que testigos e involucrados no dudaron en contar lo que había sucedido en dicho establecimiento. Es importante resaltar que el damnificado entró en estado de desesperación, ya que por día hay muchísima gente que pasa por allí. Sin embargo, el mencionado bolso cayó en las manos correctas y pudo obtener fácilmente lo que había extraviado sin ningún tipo de complicación.

Todo comenzó a mediados de esta misma semana en el edificio ubicado en avenida Calchaquí al 3049, donde funciona el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) y el área en la que se otorgan las licencias de conducir a los ciudadanos. Un comerciante del distrito se acercó a renovar su carnet y con él trasladó una bolsa que en su interior tenía ni más ni menos que la suma de 4 millones de pesos en efectivo.

Según explicó, era para pagarle a un proveedor de su local, al cual vería tras finalizar el trámite. Pero en un momento de descuido, cuando ya todo iba culminando, dejó la bolsa con la plata arriba del mostrador y se marchó del lugar. Minutos más tarde se dio cuenta de lo que había pasado y volvió a toda velocidad, ya que temía que alguien pudiese haberla tomado.

Por suerte, la misma trabajadora, de la cual no trascendió su identidad, que estaba atendiendo a los que tenían turno, se percató de lo que había ocurrido y cuando abrió el morral entendió lo que pasaba. Es por ello que fue hasta la entrada y esperó al damnificado para devolverle lo que le correspondía. Emocionado, agradeció la honestidad de la mujer, que no dudó en ningún momento realizar este acto y devolverle la paz al sujeto.

Desde la secretaría que está bajo el mando de la Municipalidad destacaron lo sucedido, ya que no ocurre siempre que las personas devuelvan lo que se encuentran y, muchos menos, que lo pongan al resguardo de terceros que podrían apropiarse de lo ajeno sin ningún tipo de impedimento. La plata estuvo al descubierto unos minutos y cuando salieron a buscar al responsable, ya no estaba. Por eso aguardó hasta su vuelta.

Los usuarios comentaron en redes sociales al respecto y valoraron que existan este tipo de actitudes que hacen mucho más honorífico el servicio público, en medio de serias discusiones acerca del rol de los trabajadores en dichas entidades. Lo cierto es que el comerciante pudo recuperar la suma millonaria y la historia tuvo el mejor final posible.