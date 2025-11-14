Fernando Brandán abrió la puerta a su continuidad en Temperley

El Enano hizo un balance del año tras la eliminación del Reducido, destacando que el club ganó prestigio y estructura, y se mostró predispuesto a seguir en el Gasolero en 2026.
Tras la derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0, que puso fin a la temporada de Temperley, el plantel entró en un receso de casi tres meses. Este tiempo servirá para la reflexión y la reorganización del equipo de cara al 2026. Fernando Brandán, referente del club, comenzó el análisis del año deportivo. "Obviamente que las expectativas que teníamos al principio del campeonato eran grandes, de las cuales muchas no llegamos a concretar, pero aun así, siento que le dimos al club un gran prestigio durante la competencia y también para lo que viene el próximo año que a mi entender son sumamente importantes", señaló en diálogo con Deportes del Sur.
El Enano separó su análisis en el plano personal y el institucional: "Siento que todo lo que hicimos le dio prestigio al club, jugar un Reducido y entrar en Copa Argentina, teniendo en cuenta la historia que Temperley tiene en la competición. Institucionalmente dimos un paso".
Sobre el Reducido, Brandán reconoció la dificultad: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, como terminó sucediendo, se hizo difícil y no pudimos obtener la victoria, pero se hizo un gran trabajo para que Temperley el año que viene pueda afrontarlo de otra manera". En lo personal, el atacante destacó que fue "un año hermoso, el cual disfrutamos mucho del día a día", y se mostró satisfecho por su aporte: "No siento que haya vuelto por volver, para sentirme que no estaba aportando, me deja tranquilo y doblemente feliz el hecho de sentir que siempre aporté para que el equipo estuviera mejor".
De cara a 2026, el referente Gasolero dejó la puerta abierta a su continuidad: "Lo dije siempre y este año lo sostuve de esa manera. Mi prioridad siempre fue Temperley y siempre lo va a ser en Argentina". Sin embargo, aclaró que es muy temprano para hablar de algo certero: "Hay que esperar a ver qué sucede, pero lo que tenga que pasar siempre será pensando en lo mejor para Temperley".
Finalmente, Brandán reiteró su amor por la institución: "Lo que atrae, lo que enamora de Temperley es su gente, su historia, el día a día. Te puedo asegurar que cualquier jugador que haya pasado por el club, sin dudas se volvería a poner los botines para jugar un rato más en Temperley".
