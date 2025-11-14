Marcos Brítez Ojeda se va de Los Andes tras alcanzar los 200 partidos

El futbolista comunicó su desvinculación a través de sus redes sociales. Brítez Ojeda alcanzó la significativa cifra de 200 partidos con la camiseta del Milrayitas, a pesar de haber tenido una participación limitada en la última temporada con solo 15 convocatorias.

El mediocampista completó cinco ciclos en el club de Lomas de Zamora. Su primera etapa fue entre 2004 y 2006, y la segunda de 2007 a 2009, periodo en el que fue figura y parte del recordado ascenso a la Primera Nacional en 2008. Tuvo un tercer ciclo entre 2015 y 2017, y un paso adverso en 2019, año en el que el club perdió la categoría. Sin duda, Marcos Brítez Ojeda, una de las joyas surgidas de la cantera de Villa Albertina, dejó una huella imborrable en Los Andes. Su carrera se destacó por su sentido de pertenencia y por haber defendido la camiseta del club tanto en la gloria como en momentos de dificultad.