Lanús, contra el Decano, por un lugar en la próxima Sudamericana

A tan sólo tres días para el partido, la Liga Profesional definió la programación de la jornada decisiva de la fase de grupos del Torneo Clausura, que se abrirá con la presentación del Granate como local del Decano norteño.

El equipo que conduce Mauricio Pellegrino, clasificado entre los mejores ocho a octavos de final, saldrá a disputar su encuentro a ocho días de la final del torneo internacional en Asunción, con la obligación de ganar para meterse en la próxima edición. Si lo hace, le meterá presión a Tigre y Barracas Central, que jugarán con el resultado puesto, el domingo -con Boca- y el lunes -frente a Huracán- respectivamente.

A raíz de los temas de seguridad, pantallas televisivas, eventos en los estadios de los equipos y descansos de los conjuntos que juegan copas continentales, como en este caso Lanús, y a que la fecha 16 define varias situaciones, la organización hizo las siguientes aclaraciones: Desde este jueves comenzó el horario de verano para la realización de los encuentros de fútbol argentino. Esto condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17; en tanto que los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario. Por último, en el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.

Más allá de esta circunstancia, el DT buscará una alegría para su equipo, con la obligación a cuestas, aunque con el foco puesto en la Copa, a la espera de lo que ocurra contra Atlético Mineiro de Brasil en Paraguay. Entonces es factible que se utilicen muchos habituales suplentes, entre ellos Lautaro Acosta, el capitán, en lo que podría ser el último partido como local en su carrera, ya que después no se sabe qué sucederá con los play-off.