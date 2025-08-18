Berazategui goleó 5 a 1 a Alem y sigue firme en la pelea por la punta

El triunfo tuvo como gran figura a Gustavo El Toro Fernández, autor de tres goles y constante pesadilla para la defensa visitante. Su capacidad para definir y aparecer en los momentos justos marcó la diferencia en un encuentro donde el Naranja prácticamente no dejó dudas desde el arranque.

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Duarte envió un centro perfecto de tres dedos y Fernández, entrando por el segundo palo, definió con categoría para poner el 1 a 0. Apenas dos minutos después, el delantero volvió a aparecer: tras una jugada colectiva bien hilvanada, empujó la pelota a la red para ampliar la ventaja y encaminar un resultado que se vislumbraba cómodo.

El golpe de gracia tempranero se consolidó a los 34 minutos, cuando Pombo se hizo cargo de un tiro libre y, con una ejecución precisa y potente, clavó un golazo que se transformó en el 3 a 0. Alem sufría y parecía no encontrar respuestas, aunque logró un pequeño alivio antes del descanso. A los 43, Mendoza aprovechó un rebote corto de Nicolás Rodríguez y descontó para el Lechero, dejando la historia 3 a 1 al entretiempo.

Sin embargo, el descuento no cambió el desarrollo del encuentro. Berazategui salió al segundo tiempo con la misma intensidad y rápidamente volvió a marcar diferencias. A los 20 minutos, otra vez Duarte filtró un pase entre líneas y Fernández definió mano a mano frente al arquero para sellar su triplete personal. Fue un gol que no solo sentenció el partido, sino que también encendió la euforia de la hinchada local, que reconoció el esfuerzo del delantero con una ovación.

La goleada se completó a los 26 minutos, cuando Núñez, siempre activo en ataque, aprovechó un descuido defensivo y definió con precisión para decretar el 5 a 1 definitivo. A partir de allí, el encuentro se tornó un trámite: Berazategui administró la ventaja, movió la pelota con criterio y hasta pudo haber marcado algún tanto más.

El resultado refleja el buen momento que atraviesa el equipo de Bilbao. Con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, el Naranja se mantiene como uno de los animadores principales del campeonato y continúa a cuatro puntos de Ituzaingó, el actual líder. El margen es corto y todavía restan cuatro fechas por disputar, por lo que cada partido se vuelve decisivo en esta recta final.

Además, la contundencia mostrada ante Alem reafirma un aspecto clave: Berazategui encontró en Fernández al hombre gol que necesitaba. Su triplete no solo le dio tres puntos vitales al equipo, sino que lo consolidó como una pieza fundamental en el esquema ofensivo.

Ahora, la mirada está puesta en la próxima jornada, donde el Naranja deberá visitar a Cambaceres. Será otra prueba para sostener el envión y seguir soñando con alcanzar la cima. La ilusión está intacta y el equipo lo sabe: el objetivo de pelear el campeonato hasta el final ya no parece una quimera, sino una posibilidad concreta.