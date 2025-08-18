Quilmes no pudo en Lomas de Zamora y complica cada vez más sus números

En un duelo de trámite parejo de principio a fin, el festejo para el anfitrión llegó en el complemento con cabezazo certero de su goleador, que iba a hacer delirar a los hinchas que se dieron cita en las tribunas, ya que, con este resultado, el Milrayitas quedó a un punto de la liguilla, esa que el Cervecero ve cada vez más lejos.

¿Qué pasó en cancha? A través del buen manejo de pelota de Gabriel Cañete en la mitad de la cancha, el dueño de casa fue el que mostró su mejor versión durante la etapa inicial, aunque careció de lucidez como para demostrarlo en el marcador.

Sin embargo, las más claras para el equipo dirigido por Leonardo Lemos en el primer tiempo iban a ser un derechazo del propio Cañete desde afuera del área y una jugada fortuita a partir de una mala salida del arquero Herrera que casi termina en gol.

El Decano, que había sufrido en los últimos días la salida del entrenador Aldo Duscher, no encontraba el rumbo. Sus únicas maniobras de peligro estaban asociadas a los nombres de Ramiro Martínez y Jano Coronel en ataque.

Por lo pronto, en el complemento se dio un partido totalmente de ida y vuelta. Ya los dos no especularon y fueron por la victoria. En ese instante los dos iban a tener chances de abrir el marcador. Tanto Lautaro Herrera como Sebastián López empezaban a ser exigidos.

Pero sólo el local fue efectivo. Es que en un ataque de Quilmes, un buen quite en mitad de cancha posibilitó que Aaron Sandoval bien abierto por la derecha envíe un centro preciso a la cabeza de Asenjo, quien conectó y dejó sin reacción al guardavallas.

A partir de ese instante, el Milrayitas comenzó a replegarse y buscar de contragolpe el segundo. El Cervecero se adelantó en el campo, buscó, intentó y generó peligro, más por voluntad que por fútbol con el empuje de Gabriel Carabajal.

Así, en ese interín, sin lograr encontrar la respuesta para al menos empardar la historia, Quilmes se quedó con las manos vacías. Ante ese panorama, ostenta apenas 30 puntos, en la medianía del registro, a seis de Deportivo Maipú, el último que de momento accede al Reducido, y en paralelo, a cinco de Alvarado de Mar del Plata, quien actualmente está descendiendo de categoría.