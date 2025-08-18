San Telmo festejó en casa y se ilusiona con llegar al Reducido

Con este resultado, el Candombero quedó a seis unidades de la zona de clasificación y necesitará revalidar credenciales en el tramo final de la campaña para arribar a destino, generando una situación similar a la del año pasado, cuando se metió de lleno en ese espacio de privilegio.

El Azul y Celeste, sin brillar, fue más en el primer tiempo y generó algunas chances. Por caso, a los 20 minutos, tras un centro de Uriburu, Porto Lapegüe se lo perdió casi debajo del arco, y unos instantes después Sosa lo tuvo con un remate lejano que Negro salvó sobre la línea para evitar el quiebre de la resistencia de su portería.

La más clara llegó a falta de cinco minutos para el cierre del primer segmento con un tiro libre de Morro que se estrelló en el travesaño, lo que parecía indicar que en el complemento podría derivar en estar cerca del halago acelerando el juego.

Es que el club de la región, anfitrión, lo merecía, y el Sabalero no inquietaba, hasta que a los 43 minutos, tras un córner de Lolo Miranda, recientemente incorporado como refuerzo, Cocimano conectó de cabeza y marcó el único gol de la tarde de sábado.

En el complemento la visita buscó el empate con más ganas que ideas, pero generó poco peligro. El Candombero, por su parte, contó con espacios para liquidarlo de contra, como a los 41 minutos con Larthirigoyen, pero no estuvo preciso en la definición.

Finalmente, fue victoria por la mínima y ahora los dirigidos por el Chaucha Bianco quedaron a seis puntos de la zona de Reducido. En la próxima fecha visitarán a Mitre de Santiago del Estero, un rival directo en la pelea por la clasificación, por lo que intentará sorprender en la provincia norteña.