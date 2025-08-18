Talleres festejó en Escalada y sueña con la permanencia

En el primer tiempo Fabricio Sanguinetti abrió la cuenta para el Gallo, mientras que en la segunda parte el Albirrojo llegó al empate a través de Camilo Viganoni y Leonel Barrios le dio la victoria sobre el final para hacer delirar a los hinchas que se dieron cita en el estadio Pablo Comelli.

En el inicio del encuentro, el anfitrión se mostró como un equipo dubitativo y sin ideas porque, con una formación volcada en ataque, comenzó a sufrir en defensa dado que el adversario de turno es un equipo que cuenta con argumentos como para sorprender en medio de las dificultades.

Así la situación, la más clara la tuvo el conjunto del oeste del conurbano bonaerense con una buena maniobra por izquierda y un disparo de Ivo Constantino que se fue cerca del arco defendido por el experimentado Damián Tello.

Ante ese panorama, Morón no iba a tardar en ponerse en ventaja porque a los 33 minutos Sanguinetti iba a aprovechar el momento estelar de su equipo para poner la ventaja en el marcador. Talleres sentía fuerte el golpe y todo se le hacía cuesta arriba, más aún ante la presión de unos simpatizantes que observan los números flacos y las complicaciones para sellar la salvación y así anular la chance de recalar otra vez en la Primera B Metropolitana.

El equipo que conduce Jorge Vivaldo no hacía pie en la mitad de la cancha y por eso se preveían modificaciones para la segunda mitad. Así fue como el DT sacó a Abel Masuero y a Franco Vedoya, en sus lugares ingresaron Luciano Sánchez y Mateo Muñoz y con estos cambios el local iba a salir con otra actitud para llevarse por delante a su contrincante.

Por caso, rápidamente iba a alcanzar el empate. Una conexión óptima en mitad de cancha y la habilitación para Camilo Viganoni, quien definía ante la salida de Julio Salvá, concretaba el 1 a 1.

A partir de ese instante, el Tallarín iba a ir con todo por el triunfo. Y en ese ímpetu, sobre el final del partido llegaría el premio. De tanto ir a buscar, Leonel Barrios se iba a transformar en el héroe de la jornada al vencer a Julio Salvá para decretar el 2 a 1 final.

Con este triunfo, el Albirrojo alcanzó los 17 puntos en el campeonato y ahora se ubica a 8 puntos de Almirante Brown en la lucha por mantener la categoría. En la próxima fecha, visitará a Estudiantes de Buenos Aires, obligado a seguir descontando distancias.