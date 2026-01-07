Biblioteca popular celebró sus 102 años en Gerli

La celebración contó con la presencia del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, acompañado por el secretario de Institucionales, Ariel Lerici, y la presidenta de la biblioteca, Maia Lata, quienes participaron de las distintas actividades organizadas en la sede de la institución, situada en De la Serna 710.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron la muestra fotográfica de la artista Camila Falcón y realizaron la entrega de reconocimientos a los egresados del programa FINES, que permite a jóvenes y adultos finalizar sus estudios secundarios.

“Estos ámbitos son fundamentales como espacio de reflexión y para consolidar lazos solidarios en nuestra comunidad”, expresó el intendente Ferraresi, al resaltar la importancia de las bibliotecas populares como motores de inclusión y participación ciudadana.

Fundada el 20 de diciembre de 1923, la Biblioteca Popular Enrique del Valle Iberlucea forma parte del Registro de Bibliotecas Populares reconocido por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), y es una de las instituciones culturales históricas de la ciudad.

A lo largo de su trayectoria, se consolidó como un espacio abierto a la comunidad, promoviendo el acceso a la lectura, la formación y el encuentro social.

Actualmente, la biblioteca ofrece préstamo de libros, consulta de material bibliográfico, talleres culturales y educativos —como guitarra, teclado, batería, origami, mosaicos y apoyo escolar—, además de actividades artísticas, ferias y eventos pensados para toda la familia.

En los últimos años, el edificio fue objeto de obras de puesta en valor, que incluyeron mejoras en la fachada, iluminación, pintura y arreglos generales, con acompañamiento del gobierno local.