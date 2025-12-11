Bologna negocia con Chacarita

La partida de Beto Bologna es significativa, ya que fue el único jugador del plantel que disputó todos los minutos del equipo en la temporada 2025. El experimentado guardameta cierra así su ciclo en Florencio Varela tras 83 partidos defendiendo el arco del Halcón.

Ante la inminente salida de Bologna, las novedades suenan rápidamente en el mercado de pases del ascenso. Chacarita ya abrió negociaciones formales para incorporar al arquero. Hay optimismo en el conjunto de San Martín, que busca sumar jerarquía bajo los tres palos para la próxima temporada de la Primera Nacional.

La no continuidad del portero reafirma la necesidad de Defensa de incorporar un arquero de peso. Tal como se había informado, el principal apuntado es Gabriel Arias, aunque la dirigencia debe sortear la competencia de otros clubes y acercar los números para concretar su regreso.

Con la salida confirmada, el Halcón se concentra en la búsqueda de su nuevo guardameta, mientras Bologna define su futuro, que podría estar en el Funebrero.