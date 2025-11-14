Bombero de Solano participó exitosamente en competencia internacional

El hombre, de gran trascendencia en redes sociales, está presente constantemente promoviendo campañas para ayudar a instituciones públicas, recaudar fondos, llevarles regalos a los niños que más lo necesitan y demás. En esta oportunidad, viajó al país trasandino para completar esta experiencia, que requiere de un entrenamiento muy avanzado y de resistencia mental importante.

Diego Motos es un bombero solanense que participó de la décima edición de “Corremos por la Vida”. En esta competencia, al igual que las maratones, poco tiene de importancia real el puesto, sino que cumplir con la meta es primordial. Con todo el uniforme puesto y elementos para combatir un supuesto incendio, subió los 62 pisos del rascacielos más alto de toda Sudamérica.

El Sky Costanera Center de Santiago de Chile mide 300 metros de altura y es un atractivo turístico muy grande. Sin embargo, en este evento lo importante es que la escalada sirve para concientizar sobre la donación de órganos y para luchar contra el cáncer, además de promover la salud bomberil, el buen estado físico y los buenos hábitos necesarios para llevar adelante una vida saludable.

“Un ascenso eterno donde el verdadero desafío no fueron las piernas, fui yo mismo. Cada escalón era esa pelea interna entre parar o seguir, pero para esto me preparé todo el año. Para demostrarme que la disciplina siempre pesa más que el cansancio. Cada escalón cuenta, cada segundo importa. No siempre gana el más fuerte, sino el que no se rinda”, sostuvo Diego Motos en su Instagram @vida_de_bomberos.

Es importante destacar que desde hacía meses venía mostrando sus entrenamientos, como así también distintas campañas solidarias que él mismo llevó adelante. A mediados de este 2025, inició una colecta de juguetes y tapitas para el Hospital Garrahan con la cual conmovieron a cientos de pequeños en el Día del Niño.