Presencia de la región en un nuevo Campus de Desarrollo de básquet

La concentración reunirá a 18 jugadoras en una nueva instancia clave de preparación rumbo a la AmeriCup, y allí estará la baluarte de Lanús Renata Scordo Hernández.

Con apenas un mes de diferencia la Selección Argentina U18 de básquet femenina llevará adelante su segundo Campus de Desarrollo, una instancia clave dentro del proceso formativo de cara a la AmeriCup de este año, con sede y fechas aún por confirmar.

La actividad se desarrollará del 8 al 17 de marzo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y contará con la participación de 18 jugadoras, entre ellas la joven Renata Scordo Hernández, exponente que es referente en Lanús.

La concentración coincide con el receso de La Liga Femenina, una ventana estratégica para el cuerpo técnico. Este contexto permite que 12 juveniles con rodaje en la máxima categoría puedan integrarse a los entrenamientos, potenciando el trabajo colectivo y profundizando el seguimiento individual en una etapa determinante del calendario.

En paralelo, la Confederación Argentina de Básquet tendrá a la Selección Femenina compitiendo en Estambul (Turquía) en el Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Alemania 2026, por lo que la simultaneidad de ambas actividades expone la solidez de la planificación integral.

El listado se compone por Delfina Alves, Lola Betancur, Matilda Campo, Francisca Canello, Santina Cherot, María Flores, Manuela González, Sofía González, Sol Lemesoff, Sofía Lombardero, Florencia Losada, Celina Novatti, Sofía Novoa, Venetia Oliva, Pilar Pajello, Serena Ricciardi, Isabella Roldán y Renata Scordo.

