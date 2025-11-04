Brown de Adrogué cayó 1 a 0 ante Villa Dálmine y ve cada vez más lejos el Torneo Reducido

El Tricolor prácticamente resignó el primer tiempo, mostrando poca ambición y escasa productividad en sus intentos ofensivos, mientras que cada avance del local generaba peligro de un segundo gol que no llegó por malas decisiones en la finalización. Brown intentó apurar el ritmo en el complemento, pero llenó el frente de ataque sin generar claridad, lo que dejó el equipo descompensado en la generación de juego. Sus llegadas carecieron de profundidad, incluso con el repliegue de líneas de Villa Dálmine.

En el tramo final, Federico Sellecchia tuvo una oportunidad clara que fue neutralizada por el arquero Sebastián Giovini. La última ocasión de Brown la protagonizó Mariano Pieres, cuyo intento de remate se fue rozando el palo. Con esta caída, el equipo suma nueve fechas sin triunfos, un factor que explica el presente futbolístico de un plantel que se había armado para ser candidato. Si bien mantiene chances matemáticas, el Tricolor ya no depende de sí mismo, lo que complica seriamente sus objetivos.