Brown de Adrogué confirmó a Pablo Nieva como el nuevo entrenador para 2026

El entrenador viene de tener un paso por Deportivo Laferrere, donde se quedó a solo dos unidades de clasificar al Reducido. En la temporada, Nieva dirigió 40 partidos, logrando 12 victorias, 17 empates y 11 derrotas, sumando un total del 44,1% de los puntos y finalizando en el puesto 11 de la Tabla General con 53 unidades.

El flamante DT de Brown de Adrogué contará en su cuerpo técnico con César Carranza, un histórico jugador de la Primera División y el ascenso argentino, quien asumirá como su ayudante de campo. Además, Santiago Zfaile se integrará al equipo como preparador físico, completando la estructura para iniciar la planificación del Torneo Apertura 2026.