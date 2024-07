Brown se fue de Adrogué sin poder ganar

La derrota ante Defensores de Belgrano pegó en la línea de flotación de un cuerpo técnico que llegó con mucha expectativa, pero que no pudo cambiar la estrella del Tricolor. Juan Ignacio Brown acordó su salida de Brown de Adrogué y ahora será Matías Caminos quien, de manera interina, se haga cargo del primer equipo para recibir a Chaco For Ever.