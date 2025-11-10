Brutal agresión a alumna de 13 años de la Media 3 de Quilmes

Se trata de un hecho que deja boquiabiertos a los allegados a la comunidad educativa de la institución, que no pueden pasar por alto semejante accionar hacia una de sus alumnas. El conflicto se originó con redes sociales de por medio y las agresoras esperaron a la damnificada a varias cuadras de la salida para darle una brutal golpiza. De milagro no la mataron y salvó su vida gracias a la intervención de transeúntes.

Las dos adolescentes implicadas son alumnas de la Media N°3, ubicada en la intersección de la calle Corrientes y Manuel Quintana. La víctima, de 13 años, fue interceptada por su compañera, de 14, que planificó el ataque con su madre y su tía. Lo cierto es que esperaron a la salida de clases y sabían que la damnificada iría hacia Vicente López para retornar a su vivienda.

Lo cierto es que la golpearon hasta dejarla inconsciente y vecinos de la zona salieron corriendo a frenar la trifulca. Una persona filmó la secuencia y mostró a la niña tendida en el suelo. En simultáneo, una de las familiares que participaron del ataque, gritaba que “no le tengo miedo a la gorra”, cuando dijeron que iban a llamar a la Policía para intervenir en la situación. Finalmente se marcharon de la escena.

La víctima fue trasladada al Hospital de Quilmes, donde quedó internada en observación por las lesiones sufridas. Fue dada de alta y aún no retornó a las clases ya que la situación no se resolvió. De hecho, su madre indicó que las agresoras habían actuado anteriormente de la misma manera y el establecimiento educativo les puso una orden de restricción por haber ido a golpear a una de las funcionarias del lugar.

Es por eso que esperan medidas de la justicia no solo hacia las violentas, sino que también contra todos los involucrados que permitieron que se produzca el lamentable incidente que de milagro no terminó en tragedia.