Buscan identificar a conductor que atropelló a motociclista y lo abandonó

Se trata de un triste episodio que conmocionó a la comunidad de Villa del Plata por la noticia de este choque que se produjo durante el fin de semana y que dejó a un muchacho en estado crítico. Su círculo cercano se organizó y empezaron a convocar a quienes viven en el barrio para poder encontrar al hombre que lo abandonó en plena vía pública y que no pidió asistencia, dejándolo a la intemperie y con lesiones gravísimas en su cuerpo.

Todo comenzó pasadas las 4.30 de la madrugada cuando Elio Garbino se estaba yendo a trabajar a bordo de su motocicleta. Al llegar a la intersección de las calles La Rioja y Sallarés, fue impactado por un sujeto que venía en un Corsa color negro y se desplazó por varios metros, en donde sufrió golpes en sus piernas, sus brazos y su cabeza. Sin embargo, a pesar de la magnitud del impacto, el automovilista le restó importancia.

Se bajó de su coche, miró la escena, arregló el paragolpes y se dio a la fuga de la escena sin prestarle la debida atención. Es por ello que la víctima gritó para pedir auxilio y los vecinos se acercaron para llamar a una ambulancia. Fue trasladado al Hospital El Cruce, donde permanece internado en grave estado a la espera de mejoras inmediatas en su cuadro para poder salir adelante y seguir viviendo.

Lo cierto es que familiares y amigos de Garbino salieron al cruce en redes sociales y publicaron un video en el cual se puede ver el choque, pero no se logra identificar al conductor del rodado. Es por ello que pidieron a los vecinos de las viviendas aledañas que entreguen las imágenes de las cámaras de vigilancia para poder postear el rostro del agresor y así encontrarlo cuanto antes.

Quienes tengan información al respecto sobre el siniestro, se pueden comunicar al 11-3573-6596 o se dirigen a la comisaría más cercana para radicar la correspondiente denuncia policial. Esto es importante para darle curso a la causa judicial y darle una respuesta a la familia del damnificado, que pelea segundo a segundo por su vida con la atención de profesionales médicos.

Elio Garbino es padre de un hijo y está en pareja con la madre del chico. La conmoción aún perdura y esperan que logre salir del cuadro crítico para retornar a su hogar. Lo mismo sostiene su hermana, que es la persona que está llevando adelante toda la campaña de búsqueda de testigos.