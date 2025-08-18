Buscan identificar a conductor que atropelló a motociclista y lo abandonó

El joven de 26 años, Elio Garbino, iba en moto rumbo a su trabajo y fue embestido en La Rioja y Sallarés por un auto. Quien lo manejaba se dio a la fuga, y los familiares de la víctima pidieron a los vecinos que les proporcionen las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia.
Un joven de 26 años pelea por su vida luego de haber sido atropellado en Florencio Varela por un auto cuando se dirigía hacia su trabajo, en tanto que además fue abandonado por el propio conductor del rodado, que solo bajó para verlo y se dio a la fuga a toda velocidad al notar las heridas, motivo por el cual familiares de las víctimas pidieron a los vecinos que entreguen las imágenes de las cámaras de vigilancia para poder encontrar cuanto antes al responsable del lamentable siniestro.
Se trata de un triste episodio que conmocionó a la comunidad de Villa del Plata por la noticia de este choque que se produjo durante el fin de semana y que dejó a un muchacho en estado crítico. Su círculo cercano se organizó y empezaron a convocar a quienes viven en el barrio para poder encontrar al hombre que lo abandonó en plena vía pública y que no pidió asistencia, dejándolo a la intemperie y con lesiones gravísimas en su cuerpo.
Todo comenzó pasadas las 4.30 de la madrugada cuando Elio Garbino se estaba yendo a trabajar a bordo de su motocicleta. Al llegar a la intersección de las calles La Rioja y Sallarés, fue impactado por un sujeto que venía en un Corsa color negro y se desplazó por varios metros, en donde sufrió golpes en sus piernas, sus brazos y su cabeza. Sin embargo, a pesar de la magnitud del impacto, el automovilista le restó importancia.
Se bajó de su coche, miró la escena, arregló el paragolpes y se dio a la fuga de la escena sin prestarle la debida atención. Es por ello que la víctima gritó para pedir auxilio y los vecinos se acercaron para llamar a una ambulancia. Fue trasladado al Hospital El Cruce, donde permanece internado en grave estado a la espera de mejoras inmediatas en su cuadro para poder salir adelante y seguir viviendo.
Lo cierto es que familiares y amigos de Garbino salieron al cruce en redes sociales y publicaron un video en el cual se puede ver el choque, pero no se logra identificar al conductor del rodado. Es por ello que pidieron a los vecinos de las viviendas aledañas que entreguen las imágenes de las cámaras de vigilancia para poder postear el rostro del agresor y así encontrarlo cuanto antes.
Quienes tengan información al respecto sobre el siniestro, se pueden comunicar al 11-3573-6596 o se dirigen a la comisaría más cercana para radicar la correspondiente denuncia policial. Esto es importante para darle curso a la causa judicial y darle una respuesta a la familia del damnificado, que pelea segundo a segundo por su vida con la atención de profesionales médicos.
Elio Garbino es padre de un hijo y está en pareja con la madre del chico. La conmoción aún perdura y esperan que logre salir del cuadro crítico para retornar a su hogar. Lo mismo sostiene su hermana, que es la persona que está llevando adelante toda la campaña de búsqueda de testigos.
