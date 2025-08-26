Búsqueda desesperada de un perro guía de un niño ciego

Se trata de un caso que generó muchísimo repudio en toda la comunidad, ya que le quitaron su vía de ayuda y de comunicación a un chico que tiene una discapacidad visual y que además era el mejor amigo del animal. Es por ello que lo están tratando de ubicar de todas las maneras posibles, realizaron múltiples campañas en redes sociales y hablaron con medios televisivos. Si bien tuvieron un dato, lamentablemente no pudieron concretarlo y aguardan con angustia.

Todo comenzó en una vivienda situada en la localidad de Hudson, en la calle 149 entre 57 y 58. Allí vive Dylan con su madre, en compañía de Rodolfo, su perro guía, quien fue robado por una mujer. Según explicaron, la ladrona frenó con un auto Peugeot color azul en la puerta de la casa, tomó al perrito y lo metió en el interior del rodado. Se dio a la fuga rápidamente por las calles berazateguenses en dirección a Florencio Varela y no obtuvieron más respuestas.

Al publicar sus imágenes en redes sociales, un hombre se comunicó con la madre de Dylan y le dijo que lo vio en el barrio Cinco Esquinas, pero que no lo pudo llevar porque en su terreno tiene otros dos animales grandes. Ella lo reconoció, se dirigió hasta el lugar pero no pudo encontrarlo a pesar de haber deambulado toda la noche por el espacio para poder llevarlo nuevamente a casa.

“Ultimamente estoy re mal, no estoy yendo a la escuela. Era un perro que siempre estaba conmigo. Yo lo alimentaba, lo peinaba y lo bañaba. Todo lo hacía con él. Es tristísimo la verdad”, indicó Dylan. Además, agregó que “Rodolfo es un hermano para mí”.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Berazategui y esperan tener avances que traigan buenas noticias a la familia damnificada, que está atravesando por horas de terror.

Quien tenga información relevante al respecto sobre la ubicación del animal, se puede comunicar directamente al 1165896088 para poder ayudar a Dylan y a su madre.