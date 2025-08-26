El Halcón quiere dar vuelta la página ante Belgrano de Córdoba

Por un lado, Matías Miranda no pudo trabajar a la par de sus compañeros debido a una rotura fibrilar en los isquiotibiales, por lo que se encuentra descartado para el compromiso. A esa baja se suma la situación de Lucas Saltita González, quien sufrió una leve involución en su recuperación y tiene pocas chances de ser convocado el fin de semana. Se trata de dos ausencias sensibles en la zona media, un sector clave en el andamiaje del Halcón.

El plantel regresó a los entrenamientos luego de dos días de descanso, ya que la semana pasada no habían tenido jornada libre. La preparación estará enfocada en ajustar detalles tácticos y en encontrar variantes para suplir a los futbolistas que no estarán disponibles. En ese sentido, Soso analiza alternativas dentro del plantel, entre juveniles y algunos futbolistas con menor rodaje, para no resentir el funcionamiento colectivo.

El conjunto de Florencio Varela sabe que necesita recuperar confianza tras los últimos resultados, en los que dejó puntos importantes en el camino, y volver a sumar de a tres en condición de local para no perder terreno en la tabla.

Por su parte, el Pirata llega también con la necesidad de reaccionar y empezar a sumar fuera de Córdoba. El Pirata buscará hacerse fuerte en un reducto complicado, lo que anticipa un partido de alta exigencia para ambos equipos.