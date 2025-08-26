Organizan campaña de donación para el Banco de Sangre del Garrahan

Según se indicó, quienes quieran asistir a la jornada solidaria deberán reservar su turno ingresando a garrahan.turnosapp.com. En tanto, para participar de la iniciativa, los concurrentes deberán llevar su DNI, y desayunar o almorzar normalmente.

Los interesados en colaborar deberán tener entre 18 y 65 años; un peso mínimo de 50 kilos; sentirse bien y no tener síntomas como fiebre, dolor de garganta, resfrío o infecciones; no haber donado sangre en los últimos 2 meses (hombres) o 3 meses (mujeres); no haber tomado antibióticos en los últimos 7 días; y no haber viajado recientemente a zonas con brotes de enfermedades endémicas. Al mismo tiempo, no podrán donar si cuentan con antecedentes de enfermedades como hepatitis B o C, VIH, chagas, sífilis o cáncer.

Tampoco podrán hacerlo embarazadas o que hayan dado a luz en los últimos 6 meses; que se hayan realizado tatuajes o piercings en los últimos 6 meses; que se hayan sometido a cirugías mayores recientemente; o que hayan tenido relaciones sexuales sin protección con parejas ocasionales en los últimos 12 meses.

El Centro Regional de Hemoterapia del Garrahan es el Banco de Sangre de ese nosocomio, que sostiene un modelo de donación 100 por ciento voluntaria, y en ese sentido, es pionero en el país y la región. Desde el 2011 reemplazó el pedido de donantes de reposición, autoabasteciéndose a través de la organización de colectas externas y aportando componentes de sangre a otros hospitales cuando los requieren.

Por año, unas 17 mil personas donan sangre y hay 2.400 donantes de plaquetas por aféresis. El hospital utiliza entre 600 y 650 unidades de componentes sanguíneos por semana, lo que requiere unas 65 donaciones diarias para cubrir la demanda. “La sangre salva vidas, ya que se emplea en cirugías, trasplantes, tratamientos contra la leucemia, anemias, traumáticos, entre otros casos complejos pediátricos”, explicaron las autoridades del Centro.