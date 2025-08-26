José María Martínez: "Nos llevamos un buen punto, que es importante"

El orientador del Lechero se mostró feliz por el empate como visitante, aunque no dejó de lado un halo de sentimiento por su ex equipo, el Torito marplatense: "Era un partido que obviamente quería ganar, pero me duele la situación que transita el club, aparte porque su DT Marcelo Vázquez es un amigo. No tengo dudas que lo van a sacar adelante, ya que es un equipo que combate".

Ya con el centro en Tristán Suárez y con satisfacción por la igualdad, el protagonista señaló, en diálogo con El Marplatense: "Nos llevamos un buen punto, que es importante. Salvo los noventa minutos que sufrimos, es un buen recuerdo".

El próximo sábado el Lechero recibirá a All Boys desde las 13, en el estadio 20 de Octubre y será crucial un triunfo para arrimarse más a la parte de vanguardia de la Zona A.