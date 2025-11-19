Cadena de electrodomésticos cerró su local de Temperley

Frente al local, ubicado en avenida Eva Perón y Salta, en pleno centro comercial de San José, Temperley, los trabajadores, con el respaldo del sindicato, repudiaron "este brutal avance patronal" y reclamaron su reincorporación. Los trabajadores permanecerán en la puerta del negocio en defensa de sus puestos de trabajo. "No vamos a permitir que vulneren nuestros derechos. Exigimos la inmediata reincorporación de quienes dejaron en la calle de un día para el otro", expresaron. Asimismo, el CEC Lomas presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, que ya interviene en el conflicto.

En ese marco, Crosta sostuvo: "Vamos a exigir la reincorporación inmediata. No vamos a permitir despidos ni traslados masivos disfrazados de decisiones empresariales", y convocó a todas las organizaciones gremiales y sociales a solidarizarse en defensa de los derechos laborales. "La unidad y la movilización son la respuesta frente a estos atropellos. Frávega debe dar explicaciones y reincorporar a los despedidos", concluyó.