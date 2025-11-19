Cadena de electrodomésticos cerró su local de Temperley

El Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense. Los trabajadores se ubicaron frente a la sucursal en defensa de sus empleos.
Sin aviso previo, la cadena de venta de electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar Frávega cerró la sucursal de Temperley. Los empleados llegaron al local y se encontraron con las persianas bajas, sin poder ingresar, y desconociendo qué será de su futuro. La situación fue denunciada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora (CEC Lomas), cuyo secretario general, Rubén Crosta, señaló que "es un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma".
Frente al local, ubicado en avenida Eva Perón y Salta, en pleno centro comercial de San José, Temperley, los trabajadores, con el respaldo del sindicato, repudiaron "este brutal avance patronal" y reclamaron su reincorporación. Los trabajadores permanecerán en la puerta del negocio en defensa de sus puestos de trabajo. "No vamos a permitir que vulneren nuestros derechos. Exigimos la inmediata reincorporación de quienes dejaron en la calle de un día para el otro", expresaron. Asimismo, el CEC Lomas presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, que ya interviene en el conflicto.
En ese marco, Crosta sostuvo: "Vamos a exigir la reincorporación inmediata. No vamos a permitir despidos ni traslados masivos disfrazados de decisiones empresariales", y convocó a todas las organizaciones gremiales y sociales a solidarizarse en defensa de los derechos laborales. "La unidad y la movilización son la respuesta frente a estos atropellos. Frávega debe dar explicaciones y reincorporar a los despedidos", concluyó.
comentar