San Telmo confirmó a Martín Batallini como su primera incorporación

El atacante disputó 19 partidos con la camiseta del Albirrojo en el último campeonato de la Primera Nacional y además marcó dos goles. Con su equipo, terminó penúltimo en la tabla y perdió la categoría. Batallini también tuvo pasos por Defensores de Belgrano, Deportivo Merlo, Estudiantes de Caseros, San Miguel, Deportivo Lara de Venezuela, All Boys, Niki Volos de Grecia, Almirante Brown, 12 de Octubre de Paraguay y Deportivo Riestra.

Para el conjunto de la Isla Maciel se trata de una buena contratación, que llega de pelear la permanencia, y que puede aportarle mucho a un plantel que empieza a armarse de cara a su gran sueño de 2026: el ascenso a la máxima categoría del futbol argentino.