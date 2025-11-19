San Telmo confirmó a Martín Batallini como su primera incorporación

El delantero de 34 años llega procedente de Talleres de Remedios de Escalada y firmó contrato con el Candombero hasta diciembre de 2026.
Tras la llegada de Marcelo Perugini como entrenador y Nicolás Torres como director deportivo, San Telmo comenzó a trabajar en la conformación del plantel para afrontar la próxima temporada de la Primera Nacional. El lunes, el Candombero confirmó la primera incorporación en este mercado de pases: se trata de Martín Batallini, delantero de 34 años, quien llega procedente de Talleres de Remedios de Escalada y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.
El atacante disputó 19 partidos con la camiseta del Albirrojo en el último campeonato de la Primera Nacional y además marcó dos goles. Con su equipo, terminó penúltimo en la tabla y perdió la categoría. Batallini también tuvo pasos por Defensores de Belgrano, Deportivo Merlo, Estudiantes de Caseros, San Miguel, Deportivo Lara de Venezuela, All Boys, Niki Volos de Grecia, Almirante Brown, 12 de Octubre de Paraguay y Deportivo Riestra.
Para el conjunto de la Isla Maciel se trata de una buena contratación, que llega de pelear la permanencia, y que puede aportarle mucho a un plantel que empieza a armarse de cara a su gran sueño de 2026: el ascenso a la máxima categoría del futbol argentino.
