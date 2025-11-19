Tres detenidos tras intento de usurpación del predio ACUBA

Según el informe policial, al arribo de las unidades se constató la presencia de numerosas personas en el baldío, algunas de ellas portando machetes y otras arrojaron piedras contra los agentes, lo que motivó que los efectivos debieran replegar y avanzar utilizando escopetas con postas de goma, en un accionar defensivo frente a la agresión recibida.

Durante el operativo se logró la aprehensión de tres personas, mientras que el resto se dispersó del lugar. Además, un efectivo resultó con lesiones leves, ya que solo recibió un raspón producido por una chapa. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda–Lanús dispuso la aprehensión de los sindicados por los delitos de usurpación y atentado y resistencia a la autoridad, además de las diligencias de rigor.

Posteriormente, el predio fue asegurado mediante el despliegue de cuatro grupos de contención, móviles del GTO y personal de la UPPL, logrando quedar liberado y sin ocupantes.