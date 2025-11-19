Espectáculo de tango contemporáneo en el Teatro Roma

“Una noche que celebra la vitalidad y la evolución del tango, mostrando cómo el tango actual dialoga con su historia mientras sigue abriendo caminos nuevos”, anticiparon los organizadores del show. El concierto contará además con la participación especial del maestro Rodolfo Mederos, figura emblemática del bandoneón y referente ineludible de la música ciudadana. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse en la boletería del Teatro Roma, de 10 a 20, hasta agotar la capacidad de la sala.

Fundada en 1985 durante la gestión del intendente Luis Sagol, la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda tuvo su debut oficial el 17 de mayo de ese año, bajo la dirección del maestro Héctor Mele. Desde entonces, se convirtió en un emblema cultural del distrito y en un puente entre generaciones de músicos y amantes del género.

Con un repertorio que abarca desde los clásicos hasta nuevas composiciones, la agrupación ha llevado el nombre de Avellaneda a escenarios de todo el país, entre ellos el Teatro Nacional Cervantes, el Centro Cultural San Martín, La Casa del Tango, el Teatro Podestá de La Plata y el Complejo La Plaza. Su historia también está marcada por obras que dejaron huella, como “Riachuelo al Sur” (Horacio Ramos, 1985) y “Cien años de tango” (1986), espectáculo que narraba la evolución de la música ciudadana.

A lo largo de los años, la orquesta fue adaptándose a los tiempos, renovando integrantes y ampliando su propuesta artística, siempre con un fuerte compromiso social. Además de su programación de conciertos, realiza funciones didácticas gratuitas, y se presenta en hospitales e instituciones de bien público.

Por su parte, la Orquesta de Tango de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), creada en 1986, es parte fundamental de un proyecto educativo que buscó institucionalizar la enseñanza del tango, el folclore y el jazz. A lo largo de su historia, el conjunto ha sido dirigido por figuras de la talla de Mauricio Marcelli, Juan Carlos Cuacci, Rodolfo Mederos y Orlando Trípodi, consolidándose como un espacio de formación, creación y experimentación para las nuevas generaciones de músicos.